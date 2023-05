De Eusebius op en meer: Roparun komt zaterdag door Arnhem en dit is er te doen

Kröller-Müller Museum In het futuris­tisch universum kan kunst overal zijn en scheppen de kunste­naars de stad om je heen

Kunst in theekopjes, speelgoed en tafels. Het idee dat kunst overal kan zijn, was ruim een eeuw geleden niets minder dan revolutionair. Met de tentoonstelling Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld laat het Kröller-Müller Museum in Otterlo zien hoe groot de invloed van het futurisme was.