De files zijn terug en het is onze eigen schuld: 'Teleurstellend’

column remco kock Eindelijk weer thuiskomen in het supporters­ho­me na de teleurstel­ling in GelreDome

27 september ,,Mooi net, lange”, zei mijn broertje zaterdagavond, toen ik in GelreDome arriveerde voor Vitesse-Fortuna Sittard. Mijn vader had weer eens iets gezegd. ,,We kwamen net langs de hoofdsteward, die ene die ons de laatste weken steeds na de wedstrijd het stadion uit stuurde. Hansie zei: ‘Vanaf vandaag heb je geen last meer van me!’”