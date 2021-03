De GGD kreeg overal de schuld van: ‘Hóeveel commentaar er was in het begin...echt niet normaal, en echt onzin’

Update | VIDEO Kindje ernstig gewond bij ongeluk in Arnhem; arts traumaheli­kop­ter stapt in bij ambulance

12 maart ARNHEM - Bij een aanrijding in Arnhem is een kindje ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar de trauma-afdeling van het Radboudumc in Nijmegen gebracht.