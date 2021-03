De GGD kreeg overal de schuld van, ‘maar we zijn eigenlijk heel trots’

Vitesse zorgt voor Duitse storm in voetbal­land: ‘We strijden als blok. Dat maakt me trots’

8:31 UTRECHT - Vitesse is de sensatie van de voetbaljaargang 2020-2021 in de eredivisie. Acht speelrondes voor het einde van de competitie heeft de Arnhemse club nog kans op de Champions League. Dat utopische ijkpunt zegt alles over de ontwikkelingen in de hoofdstad van Gelderland. De Duitse storm raast met succes door Nederland.