De helden van deze crisis zijn zij die wél verstandig blijven nadenken

Ergens deze week kwam er ineens een kanteling in de hele situatie en ook in het gedrag van mensen. Alle wc-papier in de supermarkten raakte op. Alsof we te maken hebben met een diarreevirus en niet met corona.



Het is duidelijk dat praten over het beschermen van onze samenleving veel makkelijker is dan er ook echt rekening mee houden in ons gedrag.



We werden deze week zelfzuchtig en bijziend. Alle beschikbare ontsmettingsmiddelen kopen voor jezelf heeft geen nut als dat betekent dat andere mensen zich niet kunnen ontsmetten.