De hemel voor de speciaalbierfanaat gaat bijna open in Park Sonsbeek

Hoe gaat het proeven in zijn werk?

Festivalbezoekers die bier willen proberen, kopen voor 5 euro een bierglas. Daarmee kunnen ze bij de stands van de bierbrouwerijen proeven.



Dit jaar zijn er twee maten. Een glaasje van 15 en één van 22,5 centiliter. Het bier wordt afgerekend met muntjes. Een muntje kost 2,75 euro. Voor het kleinste glas is 1 muntje nodig. Volgens de organisatie zijn de prijzen die op het festival worden berekend omgerekend even hoog als in de horeca.



Welke speciaalbiertjes verdienen komend weekeinde speciale aandacht?

De organisatie is er trots op dat brouwerij Kompaan Bier uit Den Haag met vier specials naar Arnhem komt. De vier nieuwe biertjes worden in park Sonsbeek ten doop gehouden. Dan worden ook de namen van de vier speciaalbieren bekend gemaakt.



Daarnaast presenteert Rock City Brewery het biertje peach squeeze dat het romige van een milkshake heeft. Dezelfde brouwerij neemt pater pek heaven hill barrel aged mee. Een zwaar biertje van 11 procent. Volgens de organisatie is ook de luxe cactus ale, een fris blond biertje van Lux Brewery aan te raden. ,,Het zomerbiertje bij uitstek.”