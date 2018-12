De hoofdpersonages van ‘Typisch Klarendal’ zijn bekaf van alle aandacht

,,Kijk uit hè. Ze kan nogal fel zijn.’’ Begeleid door bovenstaande waarschuwing wijst de medewerkster van Sugar Hill de verslaggever de weg naar de woning van Riekie van Maanen (91), een van de hoofdrolspelers in Typisch Arnhem. Eenmaal binnen, komt die felheid meteen naar boven als het bezoek de jas over een stoelleuning hangt. ,,In de hal is de kapstok. Het is een gewoon huis hier hoor. Geen rommelhuis!’’



Ze is een beetje pietluttig, vertelt ze. Een erfenis overgehouden aan een harde jeugd. ,,Mijn vader overleed op jonge leeftijd en liet mijn moeder met vijftien kinderen achter. Ik was de middelste. Dat was natuurlijk geen doen, een vrouw alleen met al die kinderen. Dus werden we uit elkaar getrokken. Naar de nonnen, naar pleegouders. Werken, werken, werken. Boenen en schrobben. Vandaar dat ik nu nog geen kruimel kan zien liggen.’’



Een dansje wagen

In de tv-serie strijkt ze de overhemden van een zekere John. ,,Dat doe ik al 12 jaar. Ik maakte schoon in de kroeg waar hij geregeld ontbeet. ‘Kom erbij’, zei hij vaak, maar dat deed ik nooit als ik het werk nog niet af had. Toch zijn we later bevriend geworden.’’



Dansen doet ze ook op tv, met kleindochter Sonja en een mevrouw van de dansschool. De verslaggever wil het ook wel even met haar proberen. Riekie: ,,Vooruit dan maar.’’ En dan: ,,Mijn kleindochter ‘ken’ niet dansen. En die lui van de dansschool ook niet. Maar jij ‘ken’ het heel aardig.”



Riekie lacht. Al ziet ze er wel moe uit. ,,Al die aandacht hè. Door de tv. Hartstikke leuk die serie. Maar ik ben er bekaf van.’’