De hotchocspoon doet zijn intrede in Arnhem; chocoladecafé opent in november zijn deuren

Onzeker­heid over corona: lichtfeest De Grote Schijn in Arnhem afgelast

6 oktober ARNHEM - Lichtfestival De Grote Schijn, dat vanaf 16 oktober in het Arnhemse Park Zypendaal zou worden gehouden, is afgelast. Organisator Mojo vindt de onzekerheid over mogelijke nieuwe coronamaatregelen te groot. Ook de editie in Rotterdam is afgeblazen.