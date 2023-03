De huiskamer van Nijmegen gaat sluiten • Overval op een tankstation in Wageningen

indebuurt.nl Pijnlijk! Als starter met gemiddeld inkomen kun je nu alléén dit woonhuis kopen in Arnhem

De grootste gekte op de Arnhemse woningmarkt lijkt voorbij nu de huizenprijzen dalen. Of toch niet? De zoektocht naar een huis gaat nog niet van een leien dakje. Met name alleenstaande starters hebben het lastig op de woningmarkt in Arnhem.