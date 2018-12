De impact van een ontploft coke-lab in Arnhem: ‘Ineens zag ik weer die verbrande man voor me’

Stormloop op tickets voor nieuwjaars­fees­ten in Arnhem

29 december ARNHEM - De kaartverkoop voor de nachtelijke nieuwjaarsfeesten in Arnhem loopt als een trein. Bij Luxor Live en de Stadsvilla Sonsbeek zijn de evenementen rond de jaarwisseling uitverkocht. Van de kaarten voor FLOW in Musis rondom DJ Franky Rizardo is meer dan 90 procent de deur uit. Bij Something For Your Mind in de Eusebiuskerk is meer dan 95 procent verkocht.