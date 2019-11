De Insta-burgemeester van Arnhem is altijd online

Politie deelt details van auto die doorreed na ernstig ongeluk op Arnhemse Mahler­straat

12:47 ARNHEM - De bestuurder die 5 november doorreed na een botsing met een fietser in de Mahlerstraat in Arnhem, is nog altijd niet gevonden. De politie maakt woensdag bekend dat de bestuurder vermoedelijk in een Nissan Qashqai zat.