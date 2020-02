De Korenmarkt in Arnhem moet zich vernieuwen, en daar wordt aan gewerkt

video Arnhemse wijk Geitenkamp onthutst na overval op snackbar De Saks: ‘Dit kan zo niet langer’

22 februari ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Geitenkamp reageren onthutst op de overval op de vestiging van de befaamde Snackbar De Saks aan het Schuttersbergplein op vrijdagavond. ,,Dit is nu al de derde overval in een jaar tijd in de wijk”, vertelt een bewoonster in tranen. ,,Er moet hier echt wat aan gebeuren. Dit kan zo niet langer.”