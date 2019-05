De Laar wil Ajax kijken, maar heeft geen tv door probleem met Ziggo

Ziggo, al enkele jaren hoofdsponsor van Ajax, geeft op de website aan dat er ‘door een storing’ in de wijk in Arnhem-Zuid mogelijk problemen zijn met internet, telefoneren, digitale televisie en kabeltelevisie. Over de aard van de storing worden door de kabelexploitant geen mededelingen gedaan. ‘Er wordt hard gewerkt aan een oplossing’, aldus Ziggo op de eigen site.



De problemen in De Laar-West begonnen om 2.44 uur in de nacht van maandag op dinsdag, meldt Ziggo.nl. Maar volgens een woordvoerder van de kabelexploitant ís er helemaal geen storing: ,,Het bericht dat er een storing is, die klanten zien op onze site of horen als ze bellen, klopt niet”, laat ze weten. ,,Uit onze systemen blijkt namelijk dat er geen storing is.”