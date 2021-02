De laatste afrekening van Incasso Cees: ‘Ik heb vreselijk wraak genomen op drie figuren die mijn leven hebben verwoest’

Debacle rond vlaggen­schip onder de teststra­ten: megatestlo­ca­tie Arn­hem-Nijmegen nog potdicht

18 februari NIJMEGEN - De grote coronateststraat bij Ressen is al een maand dicht en opent waarschijnlijk pas half maart weer. Daarmee is de teststraat langer dicht dan geopend. De sluiting was tot nu toe bovendien voor niets, want de nieuwe robotlijn die geplaatst moest worden, kwam niet. Betrokkenen hebben het over ‘een ongelukkige afstemming tussen GGD en ministerie’.