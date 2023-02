De laatste Hansworst is keihard, ik niet. Ik merk dat ik nog even wacht met het opeten

Edenaar wil niet dat zijn vermeende afperser cel in gaat: ‘Ik ben nogal vergevings­ge­zind’

Hij durft nauwelijks nog in de Gelderse hoofdstad te komen, uit vrees dat hij de 42-jarige Arnhemmer die hem anderhalf jaar geleden middenin de nacht in zijn woning in Ede zou hebben afgeperst tegenkomt. Maar hij wil ook niet dat de man de gevangenis in gaat. ,,Ik ben nogal vergevingsgezind”, aldus de 65-jarige Edenaar dinsdag op de strafzitting.

7 februari