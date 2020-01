De laatste tour van The Spitfires (anno 1939) begint bij Warkende Helden Live

Zanger en bassist Hein Migchelbrink (72), een legende in zijn eigen Ruurlo, gaat met een nieuwe, jonge versie van The Spitfires nog eenmaal op pad. De band, opgericht in 1939(!) is in het oosten bekend van hits als Motorboot en Links van Varsseveld (‘Ik zal ow met de piele tegen de boks aansloan’).