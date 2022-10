De man die Arnhems rosse buurt groot maakte, is niet meer

Interview Niloofar schaart zich achter de revolutie in Iran: ‘Dat had ik drie maanden geleden niet gedurfd. Nu wel’

Freedom for Iran was het thema van de avond die de uit Iran vertrokken documentairemaakster Niloofar Azimian (37) vorige week in de Molenplaats in Park Sonsbeek organiseerde. ,,Drie maanden geleden had ik dit niet gedurfd. Nu wel.”

28 oktober