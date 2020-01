De man van het feestaardvarken: ‘Controversiële kunst is niet mijn ding. Ik ben van de fluwelen handschoen’

U maakt niet alleen grote objecten, u maakt ook heel veel. Heeft u een onstuitbare scheppingsdrang? Of staan de klanten in de rij?

,,Beide. Ik ben voorzichtig begonnen, met één opdracht per jaar. Dat groeide geleidelijk naar twee à drie. Tegenwoordig moet elke scheet direct op Instagram. Ik wilde eerst een lijn in mijn werk hebben alvorens me te vertonen aan de wereld. Mijn eerste werken bleven daardoor nog vrij anoniem. Beukelsblauw zorgde voor de ommekeer. Toen merkte ik de kracht van het internet. Het eerdere werk kwam ook aan het licht en potentiële opdrachtgevers stroomden toe. Zo meldde in 2006 Saint Nazare in Frankrijk zich voor de eerste grote badeend.”