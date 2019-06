De marter nestelt zich op De Paasberg in Arnhem

Ineens verscheen heel brutaal haar kopje over de rand van de dakgoot. ,,Ze keek ons aan alsof ze wist dat we het over haar hadden", zegt Janneke van Kalken. Ze heeft net met succes een familie steenmarters uit haar spouwmuur verjaagd. Nu zitten ze bij de buren in de Herman Heijermansstraat op De Paasberg.

Getrippel in dakgoot

Anderhalve week geleden hoorde ze ineens het getrippel in de dakgoot. Korte tijd later hetzelfde getrippel, maar nu in de spouwmuur. ,,Het is een nest met twee jonkies, denk ik. Ik heb met gebonk geprobeerd het dier te verjagen. In plaats daarvan heb ik haar volgens mij boos gemaakt, want ik hoorde geblaas aan de andere kant van de muur’’, vertelt Janneke van Kalken.



Als ze 's avonds de hond uitlaat ziet ze het ranke diertje over de weg schieten. Aanvankelijk dacht ze dat het een kat was, maar staat het bruine beest met witte bef te laag op de poten. ,,Omdat ik niet wist wat ik moest doen om de steenmarters te verdrijven heb ik hulp gezocht via de Nextdoor-app. Bleek dat er heel veel mensen last van hadden.”