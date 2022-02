De meeste mannen zijn geslotenhartige wezens, bier is het medicijn tegen emotionele verstopping

Café Vrijdag verlengt de lockdown vrijwillig: ‘We pakken de boel grondig aan’

ARNHEM - Nog even geduld en dan kunnen gasten weer terecht bij Café Vrijdag in Arnhem. Na een flinke opknapbeurt hopen eigenaren Ronald Theunissen en Vera Vinck in de tweede helft van februari de deuren weer te openen.

3 februari