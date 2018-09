De meeste zelfmoorden onder tieners in Brabant en Gelderland

Uit een onderzoek van Stichting 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat Brabant vorig jaar koploper was in het aantal zelfmoorden onder tieners. Ook in Gelderland is dat aantal opvallend hoog. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

In 2017 stierven 81 tieners op een totaal aantal van 1917 zelfdodingen. In 2016 waren dat er nog maar 48. Omdat er sprake is van een forse stijging, hebben minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stichting 113 ingeschakeld om onderzoek te doen.

Van die 81 vonden 20 zelfdodingen plaats in Brabant. In Gelderland kwamen 13 jongeren door zelfdoding om het leven.

Maandag presenteerde de staatssecretaris de eerste duiding van de cijfers aan de Tweede Kamer. Het gaat om gegevens van het CBS over 2017 die door stichting 113 zijn geanalyseerd.

Brabant

In totaal overleden in 2017 50 jongens en 31 meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Maar liefst een kwart van de jongeren die overleed, woonde in Noord-Brabant. Het gaat dan om bijna 7 overleden tieners op de 100.000 jongeren. Daarmee is de provincie koploper. In Gelderland ligt het aantal ook relatief hoog, namelijk 5 per 100.000. Of dit ook in eerdere jaren zo was, wordt nog door de stichting onderzocht.

Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zij zelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen bij tieners vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand 7 tieners. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst.

Er zal nog een diepgaand onderzoek komen waarin gepraat wordt met ouders en andere naasten van de overleden kinderen.

Ximena

In februari van dit jaar pleegde ook de 19-jarige Ximena uit Uden zelfmoord. Zij gebruikte daarvoor het zogenaamde 'zelfmoordpoeder' van stichting Laatste Wil, wat een hoop discussie opleverde.

Aantal zelfmoorden

Al in juli bleek dat Brabant boven gemiddeld veel zelfmoorden werden gepleegd. In 2000 maakten 230 mensen een einde aan hun leven in onze provincie. In 2010 waren dat er 279 en afgelopen jaar lag dat aantal op 365, een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van 2000. In Gelderland en Overijssel is het aantal al jaren redelijk stabiel.