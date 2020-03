De minister van de woondeal bezoekt Arnhem en Nijmegen en gelooft dat het goed komt

Zittend op zijn fiets wacht Arjan Diepstraten bij het winkelcentrum in Malburgen-West op de bus met daarin Stientje van Veldhoven, minister van Wonen. Samen met de minister en anderen mag hij precies zeven minuten rondfietsen in zijn wijk.



Het is een fijne plek om te wonen, vertelt hij, terwijl hij wijst naar verbouwde flats. En dat was een paar jaar geleden wel anders. ,,Toen durfde je nog amper over straat, nu vergeet ik soms mijn fiets op slot te zetten.’’



Bij de recente verbouwing van het complex waarin Diepstraten woont, werd veel aandacht besteed aan het samenleven in de wijk. Die aanpak moet als voorbeeld dienen bij grootschalige stadsvernieuwing in heel Arnhem-Oost, is te lezen in de woondeal die getekend wordt door de minister en de regio Arnhem-Nijmegen. Zo moeten de soms ernstig verloederde wijken als Presikhaaf en Malburgen-Oost leefbaarder, veiliger en duurzamer worden.