De mooie avonturen van sportcommentator Jan Roelfs

Het leven van Jan Roelfs leest als een jongensboek. Als jonge verslaggever vloog hij mee met het Barcelona van Johan Cruijff, die hem altijd aansprak met Lange omdat hij zijn naam niet kon onthouden. Op Roland Garros keek hij naar de training van Roger Federer alsof die in Velp op Roelfs’ eigen tennispark Beekhuizen stond. En tijdens het WK voetbal maakte hij als teammanager van de nationale ploeg van Zuid-Korea Guus Hiddink mee zoals wij hem amper kennen. Je kunt het slechter treffen.



Er was een tijd dat Roelfs er alles voor over had om de finale van het WK voetbal te verslaan. Nóg zou hij geen nee zeggen als hem de klus zou zijn gegund, maar zo niet, jammer dan. Of de sportcommentator uit Arnhem nu bij De Graafschap of Vitesse zit of in mei naast de gravelbanen van Roland Garros, het draait om excellence, om de kwaliteit die hij van zichzelf verlangt. Dáárvoor zit hij altijd op zijn laptop zijn huiswerk te doen, te midden van het geroezemoes in Arnhemse cafés als Metropole of Vrijdag. De rest is bijzaak.