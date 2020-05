De mooiste mondkapjes zijn Made in Arnhem

De mode- en maakindustrie in stad en regio heeft zich nu al volop op het product gestort. In ateliers en op zolderkamers ratelen de naaimachines en regent het kapjes. Ze zijn niet slechts een lap voor de mond, maar vaak ook een lust voor het oog.



Of deze niet-medische mondkapjes ook een doekje voor het bloeden zijn? De ontwerpers laten er geen misverstand over bestaan dat hun product niet beschermt tegen het coronavirus. Ze zeggen de overheid wél na dat een kapje van textiel bij zorgvuldig gebruik de kans kan verkleinen dat je iemand anders besmet. Daarbij is er in de meeste maskers ruimte voor een filter, in de vorm van een stuk keukenrol of een tissue.



Zo verkoopt Mariska Vroom in haar brei- en haakwinkel De Haaknaald aan de Groenestraat in Rheden en via kledingverstelrheden.nl maskers zonder filter voor 7,50 euro en een van een filter te voorzien FOD-masker van 10 euro, dat voldoet aan de eisen van de Belgische overheid.