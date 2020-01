De mooiste vrouwenkuiten van Arnhem? Ga eens kijken op de Geitenkamp

VIDEO Milo ziet bebloede jongens op gras liggen na zware crash Arnhem: ‘Ze schreeuw­den’

16:31 ARNHEM - Milo van der Schuur zat een spelletje te doen toen hij even voor één uur in de nacht van vrijdag op zaterdag een enorme klap hoorde. Hij keek uit het raam en zag de Mercedes met vijf inzittenden, die zich pal tegenover zijn huis aan de Johan de Wittlaan in Arnhem om de mast van de trolleybuslijn had geboord.