‘De muis is banger voor jou dan jij voor hem’, zei de schilder. Dat betwijfelde ik

Opnieuw flink ongeluk op kruising Apeldoorn­se­weg en Europaweg

19:26 ARNHEM - Een witte Porsche en een zwarte Citroen 101 zijn aan het einde van deze donderdagmiddag met elkaar in botsing geraakt op de kruising van de kruising van de Apeldoornseweg en de Europaweg in Arnhem. Door nog onbekende oorzaak kwamen de beide voertuigen met elkaar in botsing, mogelijk is er een door rood gereden.