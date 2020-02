De Ome Japie kun je nu eten in Arnhem: een hamburger die bestaat uit 35 krekels

Bajes Arnhem in de fout: gevangenen mochten niet ongevraagd ‘proefko­nijn’ voor sinaasap­pel­geur zijn

6:56 ARNHEM - De gevangenis in Arnhem had gedetineerden niet zonder medeweten mogen blootstellen aan een sinaasappelgeur. Het experiment in de zogeheten Blue Band bajes druiste in tegen het internationaal recht dat niemand zonder toestemming onderworpen mag worden aan medische of wetenschappelijke experimenten.