De oorlogsfoto's maken indruk, vooral op de mensen die het meemaakten

Voor de heer Binnendijk uit Arnhem was het maar lastig kiezen. De 88-jarige woonde als jongetje in Velp en maakte de oorlog van dichtbij mee. ,,Dit roept duidelijke herinneringen bij me op. Neem nou die foto van oprukkende soldaten bij Westervoort”, zegt hij, wijzend naar één van de tafels. ,,Een paar uur daarna waren wij bevrijd.” Als Binnendijk weggaat, heeft hij niet gestemd. ,,Ik vind het te moeilijk hier. Ik ga dat thuis doen, ik wil er nog even goed de tijd voor nemen.”



De heer Poort (88) uit Arnhem is samen met zijn kleindochter van elf gekomen om te stemmen. ,,Want opa maakte de oorlog mee, en heeft me er heel veel over verteld”, zegt ze. ,,Ik ben in 1931 geboren”, vult haar grootvader aan, ,,dus ik had een leeftijd waarop ik heel bewust meemaakte wat er allemaal gebeurde.” Rustig gaan ze alle tafels af, om een zorgvuldige afweging te maken.