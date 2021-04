De Polestar was Kitt, de vriend Michael Knight

Tannane zorgt voor euforie bij Vitesse: discutabe­le strafschop in blessure­tijd levert zege op bij FC Twente

4 april ARNHEM - Een discutabele strafschop in de blessuretijd houdt Vitesse in de race om een Champions League-ticket. Door Oussama Tannane noteert de Arnhemse club bij FC Twente een zwaarbevochten en terechte, maar ook veelbesproken zege. De 2-1 na Het Beleg van de Veste zorgt voor euforie in het Gelderse kamp. Dat is behalve een opsteker in de competitie ook een opkikker naar de bekerfinale.