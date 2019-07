Op ovenbitterballen blazende, mij onbekende omstanders keken me vragend aan. Je zag ze denken: een zwemvest? Is die slungel een strandwacht? Of heeft hij juist geen zwemdiploma?



Vanwege de meewarige blikken zei de vragensteller: ,,Remco is postbode in Arnhem. De postbode in onze buurt loopt sinds kort in een soort zwemvest rond. Een blauw zwemvest met een heel gek, uitklapbaar tafeltje.”



Daarna, als ze horen dat je van de post bent, kijken mensen bezorgd naar de bezorger. Alsof je een bedreigde diersoort bent. Logisch: de post is als de smeltende Noordpool. Binnen die metafoor is de postbode de ijsbeer.