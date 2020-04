De rechter zit geen duimen te draaien: ‘De rechtspraak is niet dichtgegaan, alleen het gebouw’

Een 58-jarige vrouw slaat begin 2019 met een hamer haar vriend in zijn slaap dood. Ze belt zelf de politie. Was het een wanhoopspoging in een vlaag van verstandsverbijstering? Zodat ze kon ontsnappen aan haar vriend die haar zou bedriegen? Was het opzet, zoals het Openbaar Ministerie denkt?



Op verzoek van haar advocaat wordt in november 2019 haar rechtszaak aangehouden. De rechtbank stemt in om deskundigen te horen over de bijwerkingen van de antidepressiva die de verdachte slikte. In april 2020 zal de zaak worden voortgezet, zo wordt beslist.