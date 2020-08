Ik slenterde richting de relativerende Rijn. Kijken naar stromend water kalmeert. Maar dit keer niet, mijn hartslag steeg toen ik twee uit het water stekende hoofden dichterbij zag komen. Toen het tweetal halverwege de rivier was, wist ik: ze zwemmen de Rijn over. Vaak vertoond, maar nooit voor mijn ogen.



De Rijn over zwemmen schijnt levensgevaarlijk te zijn, de lokale variant van de Mount Everest beklimmen, lang niet iedereen kan het navertellen. Wat ik altijd heb gehoord: krijgt de onzichtbare onderstroom je te pakken, word je meegezogen en eindig je in het Roergebied, bovenop een grote stapel verzopen lichamen.



Ik werd nerveus: waar was Rijnguard Patrick Bolder, die met zijn bootje waaghalzen uit de rivier vist? Moest ik iets doen? Ik zocht oogcontact met twee meisjes op een woonboot, zagen zij wat ik zag? Ja, maar ze waren meer geboeid door de boeken die ze lazen.



Inmiddels waren de zwemmers bijna bij de Rijnkade. Een jongen en een meisje. ,,Dat durf ik niet”, zei het meisje toen de jongen voorstelde om de trap op te klimmen en van de kade te springen. Even later maakte de jongen een bommetje.