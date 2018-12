De roetveegpiet rukt op in Arnhem en omgeving

Auto belandt op dak na eenzijdig ongeluk in Arnhem

4 december ARNHEM - Op de Eldenseweg in Arnhem is dinsdagmiddag even na twee uur een bizar ongeluk gebeurd. Een auto raakte van de weg en belandde op zijn kop in de bomen van het talud, dat ter plaatse sterk afloopt. Niemand raakte gewond.