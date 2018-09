De scheidende baasjes van labrador Jax kunnen allebei niet zonder hem

Sinds zeven weken wil de vrouw het contact alsnog verbreken, omdat het haar belemmert verder te gaan met haar leven. De man eiste donderdag voor de kortgedingrechter in Arnhem herstel van de omgang met de hond op een dwangsom van 500 euro per overtreding door de vrouw. Dat zou hem ‘de gelukkigste man op aarde’ maken, vertelde hij de rechter. Beide partijen hadden hun achterban meegebracht.

Omgangsregeling

In een poging om te achterhalen hoe de zaken liggen, stelde de rechter vraag na vraag, maar ze ontmoette vooral eensgezindheid en gelijkheid. De hond is als puppy door de vrouw opgehaald omdat de man moest werken, maar de vader van de man ging mee. De man en de vrouw hebben naast werk en studie allebei ongeveer evenveel gelegenheid om tijd met Jax door te brengen.

Oké, zij vindt omgangsregeling een veel te groot woord omdat de man alleen ad hoc op Jax paste, maar later werd dat meer doordat zij voor werk en studie vaker weg was.

Uitlaatservice

Wat zeggen deskundigen dan over de kwestie? Volgens die van hem, de vrouw van een bevriende oud-collega, is het gemis van zijn baasje slecht voor Jax. Volgens die van haar, van een hondenadviesbureau, zijn de spanningen en het vele wisselen van huishouden slecht voor Jax. De man van de vaste uitlaatservice van Jax vindt dat ook.

We kunnen Jax ook moeilijk in tweeën hakken

Bijbels oordeel

,,U vraagt mij wel een beetje een Salomonsoordeel hè. Maar dit is geen kind maar een hond”, verzuchtte de kortgedingrechter. Maar u stelt zich allebei op alsof het om een kind gaat. Had u zich dat bedacht toen u besloot een pup aan te schaffen toen u net samenwoonde?

Het appel van de rechter ten spijt waren de partijen niet de gang op te bewegen om zonder haar tussenkomst de kwestie op te lossen. Ook wilde geen van de partijen Jax desnoods aan de ander laten, zoals in het Bijbelse oordeel van Salomon. De rechter zal dus een uitspraak moeten doen over twee weken. ,,Want we kunnen Jax ook moeilijk in tweeën hakken.’’