De schutterij is nog lang niet dood

De schutterijen zijn in de middeleeuwen opgericht om een stad of dorp ‘te beschutten’. Ze zorgden voor orde, rust en veiligheid. Ze waren gelieerd aan de katholieke kerk. Toen Napoleon aan de macht kwam, werd alles wat met de kerk te maken had, verboden. In het westen van het land verdwenen de schutterijen. Maar in het katholieke Brabant, Limburg en het oosten van Gelderland werden de schutterijen tussen de 200 en 150 geleden weer nieuw leven in geblazen. Ze kregen wel een andere rol: een meer sociale.



Ook in Lobith, waar EMM volgens Boerhoef een belangrijke rol in het dorp speelt. Ze organiseren daar de kermis, feesten en koningschieten. Maar wat doen ze nog meer? ,,Gereed staan voor een dorp. De helpende hand bieden’’, zegt Wim Sanders, voorzitter van de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus. Dorp, geen grote stad dus. ,,In Limburg zitten veel schutterijen. Maar de stadsschutterij van Maastricht is net ten ruste. Nijmegen heeft ook geen schutterij.’’