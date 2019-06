De spagaat tussen klacht en klank van evenementenstad Arnhem

Zijn er gemeentelijke regels voor een festival als Free Your Mind?

Ja. Het dance-event op Stadsblokken valt volgens de gemeente onder de ‘Regels voor evenementen in de openbare ruimte in Arnhem'. Free Your Mind is een grootschalig evenement met meer dan 7500 bezoekers. De geluidsnorm voor dergelijke feesten is maximaal 80 dBA (hoge tonen) en 95 dBC (lage tonen). Free Your Mind hield zich aan de norm.