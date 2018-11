De Steenen Tafel: goed, maar mijn hemel, gooi de boel toch eens wat los

EO toont Typisch Klarendal in twaalfdeli­ge serie

16:33 ARNHEM - Gerard die te kampen heeft met een muizenplaag, maar het niet over zijn hart verkrijgt de beestjes dood te maken. Riekie die 92 is, maar nog één keer op de dansvloer de show wil stelen. Kunstschilder Sjacco die dolgelukkig is met zijn expositie, maar wel een knieoperatie moet ondergaan.