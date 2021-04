De tatoeages op Damians lichaam vormen het plakboek van zijn reizen

Vanaf mijn achttiende maak ik verre reizen. Op reis fotografeer ik. Sommige foto’s laat ik tatoeëren. Kan een waterval zijn die ik in Costa Rica heb gezien, of de indrukwekkende eeuwenoude Angkor Wat-tempel in Cambodja. In Cambodja bezocht ik ook de Killing Fields, waar baby’s doodgegooid werden tegen bomen en je nog menselijke skeletten treft. Goed om gezien te hebben, maar te luguber om een tattoo van te laten zetten.



Reizen opent je ogen. In Vietnam zie je wat echte armoede is, maar ook hoe rustig en tevreden mensen in moeilijke omstandigheden leven. Zo besef je hoe gehaast wij ons hier gedragen en hoe goed we het in Nederland hebben. Op de Filipijnen ontmoette ik een meisje. Een Filipijnse, ze was in eigen land op vakantie. We werden verliefd. Ik heb haar tijdens mijn reis nog thuis opgezocht, in Manilla.