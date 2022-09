De uitdrukking een oogje op iemand hebben, bestaat niet voor niets: ik stond er redelijk onbekeken bij

Column Onderlangs Ze stralen, ondanks hun medailles, vaak iets vredigs uit. Ze zeggen niets en toch weet je genoeg

Toen de oorlog net voorbij was, was de oorlog er nog steeds. In een verwoeste stad kun je onmogelijk om de oorlog heen. Met het opruimen ben je jaren bezig. In Arnhem moet de oorlog tot diep in de jaren vijftig rondgewaard hebben. De gedachten gaan vanzelf uit naar burgemeester Matser. De metselaarszoon uit Klarendal die de wederopbouw zo voortvarend aanpakte. Die mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Soms snak je ernaar.

18 september