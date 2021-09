‘De vos wordt sterker en slimmer. Iets wat ik zelf ook ervaar’

anwar burgert in In Syrië groeit nu een generatie op zonder lezen en schrijven

24 september Door de oorlog in Syrië leert nu bijna een derde van de kinderen daar niet lezen en schrijven. Ze moeten uit werken om als familie de eindjes aan elkaar te kunnen knopen of ze zijn als gezin constant in beweging. Zoals mijn ouders, die vaak verhuizen omdat hun eigen huis in de oorlog is verwoest. Nu verblijven ze telkens ergens op een tijdelijke locatie.