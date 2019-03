De vriend van Angela uit Arnhem bleek een overvaller: ‘Je hebt toch niet iemand verkracht?’

Wijkbewo­ners maken hun buurthuis mooier in Arnhemse wijk Presikhaaf

16 maart ARNHEM - Voorzitter Freddy Sikkes van buurthuis De Oosthof in Presikhaaf is een spraakwaterval. Hij loopt over van enthousiasme over wat er vandaag gaande is in De Oosthof. Zo’n 14 vrijwilligers, jong en oud, zijn druk in de weer om het onderkomen van de buurt aantrekkelijker te maken.