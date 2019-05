‘De ware zwerver is de man die de armen niks geeft’

Vanzelfsprekend hoopte Rob op goed weer, zo’n Koningsdagfestival was een gok. Je investeerde in van alles en iedereen, maar stel dat het de hele dag zou regenen… Rob durfde er niet aan te denken. ,,Als de weersvoorspellingen slecht zijn, huur ik een grote overkapping.”



Al snel werd duidelijk dat zaterdag 26 april geen zomerdag zou worden. Lente zat er ook niet in. Herfst was het hoogst haalbare, winterse buien schenen in aantocht. Die overkapping kon besteld worden.



Juist vanwege die dramatische, haast Arnhemse-weersvoorspellingen viel het uiteindelijk mee. Een paar vieze buien trokken over de binnenstad, maar de regen spoelde de mensen niet naar huis. Het was even schuilen en weer doorgaan.