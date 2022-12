De waterschapsbelasting gaat fors omhoog, wie in Zuid woont betaalt meer dan in Arnhem-Noord

De waterschapsbelastingen gaan komend jaar fors omhoog. Elk gezin - of je nu in een huur- of koophuis woont - betaalt in 2023 enkele tientjes meer dan dit jaar. Hoeveel je betaalt, is afhankelijk van waar je woont. In Arnhem maakt het zelfs uit of dat Noord of Zuid is. In Zuid betaal je meer dan in Noord, Rheden en Rozendaal. In Renkum ben je het voordeligst uit.