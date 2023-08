De wereld van advertenties verandert snel: Marloes (47) verkocht vroeger ruimte in de krant, maar doet nu ‘zaken in doelgroepen’

met video De woning van Melissa (31) en veel andere Arnhemmers verzakt: ‘Ik kan er niet meer mee leven’

Scheuren in muren, een rioollucht in de badkamer. Het huis van Melissa van Beugen verzakt. En zij blijkt niet de enige in Arnhem met dat probleem. Het verbaast haar dat de gemeente nog geen meldpunt voor woningverzakkingen kent. ‘Er wordt niet over gepraat.’