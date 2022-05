De woede komt later ineens vrij, op het verkeerde moment

update & video Overleden persoon aangetrof­fen in Arnhems Spij­kerkwar­tier, misdrijf uitgeslo­ten

ARNHEM - In het Arnhemse Spijkerkwartier is dinsdag aan het begin van de avond op straat een overleden persoon aangetroffen. Om de precieze doodsoorzaak te achterhalen, is het lichaam later overgebracht naar de afdeling Forensische Opsporing in Elst. Daar is vastgested dat er van een misdrijf geen sprake is.

24 mei