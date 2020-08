Debuutsingle The Abes uit Arnhem en Elst gaat in heel het land over de toonbank

Snelheid op Eldenseweg in Arnhem gaat omlaag van 70 naar 50 kilometer per uur

28 augustus ARNHEM - De maximumsnelheid op de Eldenseweg in Arnhem-Zuid gaat omlaag van 70 naar 50 kilometer per uur, als de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk worden gerealiseerd. Dat is nodig om het gebied beter te ontsluiten.