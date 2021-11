Deel Arnhemse horeca compleet op slot door nieuwe coronaregels: ‘We zijn terug bij af’

Voortvluch­ti­ge Nijmege­naar moet naar Pieter Baan na bedreigin­gen in Veenendaal en Arnhem

De 26-jarige Anies B. uit Nijmegen is dinsdag door de rechtbank in Utrecht naar het Pieter Baan Centrum gestuurd. Ook bepaalde de rechtbank dat de Nijmegenaar die nu voortvluchtig is, onmiddellijk moet worden opgepakt. B. wordt verdacht van bedreiging en vernieling.

25 november