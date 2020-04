Deel Benu apotheken neemt geen medicijnen meer in, als bescherming tegen besmetting

‘Als corona mij treft, blijf ik gewoon thuis, ongeacht het ziektever­loop’

3 april NIJMEGEN - Het coronavirus dwingt kwetsbare ouderen na te denken over de dood. Huisartsen bellen daarom massaal hoogbejaarde patiënten en chronisch zieken om te horen hoe zij denken over hun laatste levensfase. Wij spraken met drie mensen over hun keuze.