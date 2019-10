Deel Openluchtmuseum dicht na dumping drugsafval

Ook de Montessori kinderopvang Waterberg kreeg het advies van de politie om vandaag niet open te gaan. ,,De kinderen die er al waren hebben overgebracht naar een andere vestiging. De ouders hebben we gevraagd om de kinderen wat eerder op te halen. Veiligheid boven alles", zegt vestigingsmanager Kelly Spreen.



Het was de tweede keer binnen een week dat museum en kinderopvang te maken kregen met illegale dump van vermoedelijk drugsafval. Vorige week vrijdag werden vaten gedumpt in het struikgewas tegenover het gebouw van de Veiligheidsregio. ,,Ook toen hebben we de locatie Waterberg op advies van de politie gesloten. Afgelopen maandag zijn we wel weer open gegaan", zegt Spreen.



Het Openluchtmuseum hoefde vorige week geen veiligheidsmaatregelen te nemen. Van Dam: ,,Die vaten lagen dichter bij het hek van het museum en waren ook in brand gestoken. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar de neerslag die van de brand afkwam. Voor de openstelling van het museum kregen we te horen dat er geen gevaar voor het publiek was.”