Deja vu: vrachtwagen ramt geparkeerde auto in woonwijk in Arnhem

politierechter Voormalig werknemer gaat vrijuit voor anderhalve ton aan frauduleu­ze bestellin­gen

12:11 Meneer Van L. (30) werkte bij een Amerikaans IT-bedrijf in Nederland waar hij begin 2017 op typisch Amerikaanse wijze werd ontslagen. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek over contractverlenging maar kreeg vervolgens te horen dat hij zijn biezen kon pakken. Ondertussen was er al een ploegje bezig zijn bureau leeg te ruimen en zijn bedrijfsaccount af te sluiten. Daarna mocht hij onder begeleiding zijn persoonlijke spullen ophalen en werd hij naar de voordeur gebracht. Over en sluiten, dacht hij maar kort daarna deed zijn ex-werkgever aangifte van poging tot oplichting.